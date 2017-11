Roma celebra i grandi maestri: "100 anni di fotografia Leica"

Roma, in mostra i grandi maestri della fotografia Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Oltre alle stampe, in esposizione anche locandine vintage, riviste, prime edizioni di libri. Per la prima volta si indaga la grande rivoluzione che la Leica ha portato alla fotografia. L'esposizione è organizzata in 16 sezioni che intrecciano insieme l’ordine tematico con la cronologia, in un percorso che va dalla nascita della prima fotocamera fino alle più recenti visioni. Dal fotogiornalismo di guerra alla foto di propaganda, fino all'utilizzo della Leica nella moda dove ha realizzato un'altra rivoluzione: la fotografia in studio è stata sostituita con quella in strada.



In mostra sia le opere in bianco e nero degli artisti intenazionali come Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Elliott Erwitt. Ma anche le foto a colori di William Eggleston, Fred Herzog e Joel Meyerowit. Una sezione particolare è dedicata ai grandi fotografi italiani. Primo tra tutti Gianni Berengo Gardin, propabilmente il più apprezzato tra gli interpreti italiani del dopoguerra.



I Grandi Maestri. 100 Anni di fotografia Leica

Complesso del Vittoriano - Ala Brasini, Roma

dal 16 novembre 2017 al 18 febbraio 2018

Per informazioni clicca qui