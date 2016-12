Rocket Girl: il viaggio nel tempo della baby poliziotta per salvare il futuro

17:59 - Arriva in Italia il primo volume della fortunata serie Usa di Rocket Girl, giunta in patria alla sesta edizione. La storia della poliziotta adolescente del futuro, Dayoung Johansson, che dalla New York del 2013, dove nessuno si fida di chi ha più di trent'anni, torna nella Grande Mela degli Anni '80 per investigare sui crimini della megacorporazione Quintum Mechanics che avranno effetti nel futuro, appassionerà gli amanti della fantascienza e dei fumetti.

Tra citazionismo rock e linee temporali parallele, l'autore della sceneggiatura Brandon Montclare e la disegnatrice Amy Reeder confezionano una delle serie Image più riuscite degli ultimi anni con una storia tra il thriller e il fantascientifico, edita in Italia dalla BAO Publishing e diversa dal solito filone supereroistico.



Dayoung, 15 anni, torna negli Anni '80 per fermare gli scienziati che hanno inventato il motore-Q, una tecnologia che permetterà alla Quintum Mechanics di controllare New York e il mondo. La giovane agente, però, finisce nei guai: spinta dal proprio senso del dovere, interviene nel passato, cambiandolo. L'eroina, equipaggiata con un jetpack e addestrata nelle arti marziali, viene indagata dalla polizia del passato.



Ecco un estratto dal libro per i lettori di Tgcom24