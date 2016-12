Roberto Re di nuovo in libreria: "Cambiare senza paura", come vincere la sfida

A quasi dieci anni di distanza dall'uscita di "Leader di te stesso" , best seller con all'attivo oltre 300mila copie vendute, sbarca in libreria "Cambiare senza paura" , il nuovo libro di Roberto Re , il mental coach più noto d'Italia. L'incertezza è diventata tratto determinante della nostra epoca, quasi una costante della nostra vita. L'unico modo per reagire e sopravvivere è quello di poter contare sulla propria capacità di cambiare, con coraggio e proattività. Questo manuale si prefigge di aiutare i lettori a gestire la propria emotività e a facilitare un'evoluzione dei propri schemi mentali, così da agevolare il mutamento, rimanendo al passo e in equilibrio con se stessi.

"La sfera emozionale dell'uomo occidentale è sottoposta a una pressione che cresce proporzionalmente rispetto ai fattori che determinano la precarietà. Ansie, paure e preoccupazioni arrivano spesso a superare il livello di guardia - spiega Roberto Re -. Non è un caso difatti che questi ultimi 10 anni abbiano visto non solo la nascita, ma la crescita esponenziale di patologie legate a stress, depressione e panico".

In "Cambiare senza paura", edito da Mondadori, Roberto Re accompagna il lettore in un viaggio guidato, ricco di esercizi e di esempi presi dalla vita personale e professionale, durante il quale apprenderà come liberarsi dagli ostacoli che si oppongono al cambiamento e, contemporaneamente, come acquisire strumenti pratici per lanciarsi con determinazione nelle nuove scelte. "L'obiettivo con il quale ho scritto questo libro è aiutare a capire perché il cambiamento ha un impatto così disarmante sugli esseri umani, che cosa genera le difficoltà che incontriamo e, soprattutto, cosa possiamo fare per cavalcarlo invece che subirlo", continua Re.

Il cambiamento è dunque il grande protagonista di questo nuovo manuale che si appresta a diventare il nuovo punto di riferimento nel panorama dei libri motivazionali. La sfida più impegnativa da affrontare sta nella gestione di se stessi e del proprio equilibrio. La prima parte del libro si concentra sulle principali dinamiche legate al cambiamento e analizza le resistenze che ogni essere umano naturalmente oppone al processo, nella seconda parte invece il testo affronta la pratica: cosa fare e come farlo. "Se da un lato il cambiamento genera indubbiamente diverse difficoltà, è altresì vero che non è mai esistita un'epoca con così tante e grandi opportunità. E' una sfida che tutti noi, volenti o nolenti, consapevoli o inconsapevoli, siamo chiamati a raccogliere. Una sfida che può essere appassionante, avvincente, eccitante, oppure angosciante, frustrante, debilitante. Una sfida, infine, in cui o si vince o si perde, in cui il pareggio non è ammesso", conclude Re.

In occasione dell'uscita del libro e dopo il successo del primo tour di presentazione, riparte a grande richiesta un nuovo tour che - dopo essere già stato a Torino, Brescia, Bologna e Pescara - toccherà le seguenti città:

- Salerno, venerdì 9 ottobre

- Venezia, lunedì 12 ottobre

- Firenze, martedì 13 ottobre

- Milano, mercoledì 14 ottobre

- Bari, giovedì 15 ottobre

- Roma, venerdì 16 ottobre

Per informazioni e prenotazioni: http://www.hrdonline.it/inc/dem/tour2015/cambiare-senza-paura-tour.php?source=tgcom