Roberto Crippa. Le opere dell’artista-pilota al museo della Permanente di Milano

15:31 - Quando il destino decide di mettersi in mezzo lo fa senza avvertire e le conseguenze sono spesso pesanti. È il caso di Roberto Crippa (Monza 1921- Bresso 1972), artista e pilota acrobatico, che nel suo studio milanese disegnava mulinelli colorati e vorticose traiettorie sottili come fili, poi li ripeteva nel cielo, piroettando con il suo aereo tra le nuvole.

Ma una spirale sbagliata, durante le prove per i Campionati mondiali di acrobazia, gli è stata fatale. Lui, uno dei più attivi e significativi protagonisti dello Spazialismo di Fontana (con cui nel 1951 aveva firmato il manifesto); lui, che aveva fatto dello spazio e dei suoi moti la dimensione del suo vivere quotidiano; lui, il “barone rosso” della pittura, è morto come Icaro, trascinato inesorabilmente a terra in un’ultima vertiginosa caduta libera.



Come il mitico eroe ovidiano, Crippa era un sognatore e, a suo modo, un inventore: credeva nella magia del cielo e aveva saputo trasformate il vento, l’adrenalina del volo e le parabole del suo biplano in meravigliosi grovigli ellittici di segni-gesti, mappe di voli grafici prima ancora che fisici o, come lui inizialmente preferiva chiamarli, “discorsi nello spazio”.



È da qui che prende il via la mostra curata da Nicoletta Colombo alla Permanente di Milano, che in un breve ma intenso excursus ne ripercorre tutta la ricerca: dalle belle ed energiche Spirali dei primi anni cinquanta; passando attraverso i collage di sugheri, catrami e giornali con Composizione (1958), Figure (1961) e Sole (1962); i primitivi Totem, memori dell'informale europeo, di Dubuffet e delle seduzioni dell'art négre; fino ai coloratissimi “aquiloni” polimaterici, utopici ordigni interplanetari, firmati prima di morire.



Omaggio a Roberto Crippa

Milano, Palazzo della Permanente

fino al 20 dicembre

ingresso libero

per informazioni: www.lapermanente.it/eventi/eventi-in-corso/omaggio-a-roberto-crippa/