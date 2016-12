Ritrovato un vecchio Sherlock Holmes Era in una soffitta in Scozia

08:55 - In questo mistero, a scomparire è stato proprio lui, Sherlock Holmes. Che alla fine, però, è stato ritrovato. In ritardo, ma è stato ritrovato. Da un uomo scozzese, Walter Elliot (nella foto), 80 anni, che nel fare ordine nella sua soffitta ha scoperto di possedere un vecchio racconto Sir Arthur Conan Doyle, considerato, insieme ad Edgar Allan Poe, il fondatore di due generi letterari: il giallo e il fantastico.



"Sherlock Holmes: Discovering the Border Burgs and, by Deduction, the Brig Bazaar": è questo il racconto ritrovato, a 80 anni dall'ultima pubblicazione attribuita a Doyle. "The Brig", un'opera di 1300 parole, sarebbe stato venduto nel corso di una raccolta fondi nel 1904 a 633 dollari, una cifra altissima per l'epoca. Con quel denaro, fu possibile cotruire persino qualche infrastruttura, ma nessun investimento avrebbe consetito di far "sparire" per un secolo un'opera di Arthur Conan Doyle. D'altronde, Sherlock era in soffitta. E chi l'avrebbe mai potuto pensare...