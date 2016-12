7 febbraio 2015 Ri-scatti, le fotografie dei senza fissa dimora in mostra al Pac di Milano Novantacinque scatti per raccontare un mondo. Le immagini sono in vendita, il ricavato andrà i n beneficenza Tweet google 0 Invia ad un amico

18:14 - Novantacinque foto documentano realtà spesso nascoste, scelte tra i numerosi scatti realizzati in due mesi da tredici senza fissa dimora, undici uomini e due donne, indicati dai Servizi sociali del Centro Aiuto del Comune di Milano per il corso-concorso Ri-scatti. In mostra anche i ritratti di otto dei protagonisti, scattati dal fotografo di moda e lifestyle Stefano Guindani.

Il concorso ha creato l'opportunità di un percorso di formazione professionale e di reinserimento sociale per quanti si trovano in temporanea difficoltà: attraverso un corso tenuto dai fotoreporter Gianmarco Maraviglia e Aldo Soligno di Echo Photo Agency, 13 senza fissa dimora hanno appreso il linguaggio e le tecniche della fotografia e lo hanno utilizzato per raccontare la propria esperienza di vita, misurandosi in un concorso finale. Il vincitore, l'argentino Dino Luciano Bertoli, nominato da una giuria specializzata, si è aggiudicato una borsa lavoro presso l'Agenzia Sgp di Stefano Guindani.



La mostra al Pac è il risultato di questo percorso. Curata da Chiara Oggioni Tiepolo, è un racconto della vita ai margini della società, vista con gli occhi di tredici protagonisti. Attraverso le loro fotografie scopriamo dove trascorrono la giornata, cosa fanno, dove dormono, come si procurano i vestiti, dove si lavano, chi sono i loro “compagni di viaggio". Ma anche i loro sogni, le loro aspettative, la loro voglia di riscatto. Un’esposizione fotografica che analizza persone, situazioni ma anche, e soprattutto, emozioni.



Il progetto, promosso dall’Associazione Terza Settimana di Torino in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, è nato da un'idea di Federica Balestrieri. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'agenzia fotografica Sgp ed Echo Photo Agency e con il contributo di Tod's.



In mostra sarà possibile scegliere una delle foto esposte donando da un minimo di 80 euro ad un massimo di 150 euro. Il ricavato andrà all'Associazione Terza Settimana e al Centro aiuto Stazione Centrale.



Ri-scatti

Fino al 15 febbraio

Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea

Via Palestro, 14 Milano