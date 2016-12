Realismo sociale e Futurismo: i due volti della pittura di Giacomo Balla

Appartengono al primo gruppo opere come La pialla nuova, Il mendicante e I malati, in cui la luce e i tagli fotografici assecondano il sentimento e caricano i corpi di suggestiva intensità; ma anche Il dubbio, La pazza e la meravigliosa Finestra su Düsseldorf, nella quale l'architettura della finestra, del davanzale e dello stipite (potenzialmente già votate all'astratto) inquadrano, nel chiarore di una luce lattiginosa e violetta, la flebile sagoma di un ponte che sembra un'apparizione.

Sono invece pietre miliari della prima stagione futurista, oltre che figlie delle sperimentazioni foto-sincroniche di Muybridge e dello studio della pittura di Segantini, opere come La bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, La mano del violinista, da cui prenderanno poi forma i ritmi, altrettanto sincroni, delle auto in corsa, delle rondini in volo, della velocità che diventa un teorema di segni sempre più astratti e di armonie cromatiche. Segmenti, forme e tinte si spezzano in bagliori e linee come se fossero i riflessi di un prisma, si distribuiscono nello spazio (capace di attingere alle massime profondità) con cadenze veloci, superfici scandite e una musicalità ritmata.