Real Bodies, cadaveri in mostra... per conoscere il nostro corpo

“Il nostro corpo, complesso e meraviglioso, è l’elemento che accomuna tutti noi, indipendentemente da ciò che ci caratterizza e ci divide”, così racconta Alessandro Cecchi Paone testimonial e supervisore della mostra e la cui voce accompagna i visitatori che utilizzano le audio guide lungo tutta l'esposizione. Ed è di questo corpo, anzi di questi corpi “super partes” e “globali”, ovvero che non tengono conto di razze, età, colore della pelle, che parla Real Bodies, mostrandoceli come “macchine non perfette ma meravigliose”. Nudi, smembrati, sezionati con tanto di sistema scheletrico, nervoso, muscolare, cardiovascolare, respiratorio, digerente e riproduttivo in bella vista. Tutti rigorosamente conservati attraverso la tecnica della plastinazione, che rende i reperti duri e inodore, conservandone però i colori vividamente.



Un'esperienza unica e trasversale, che pone l'osservatore di fronte al grande quesito della morte. E' con essa che la mostra si confronta, razionalmente, scientificamente e con intento “educativo”.



Real Bodies espone una spettacolare galleria di corpi di atleti durante l'azione sportiva, per mostrare come lavorano i muscoli e la tensione di tendini ed articolazioni impegnati in attività agonistiche. Ma anche i profondi cambiamenti a cui vanno incontro i corpi e gli organi colpiti da gravi malattie e dalla metamorfosi dell'invecchiamento. Una grande enciclopedia dal vivo del corpo umano, che in modo intuitivo guida il visitatore a scoprire dove sono posizionati gli organi, come funzionano, quanto misurano e come sono realmente fatti.



Orario d’apertura dalle 10:00 alle 19:00 tutti i giorni, sabato e domenica fino alle 20:00.

Ingresso 18 euro, ridotto 15 euro, gruppi e scuole 12 euro a persona, bimbi fino a 5 anni gratuito.

La prenotazione dei biglietti può essere effettuata online sul sito internet realbodies.it, dove è possibile consultare altre informazioni.