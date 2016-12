Prezzo record per dipinto di Gauguin: venduto per 300 milioni di dollari

18:00 - Un dipinto di Paul Gauguin raffigurante due donne tahitiane è stato venduto per 300 milioni di dollari, circa 265 milioni di euro, divenendo il quadro più caro di sempre. Lo rende noto il New York Times. L'opera, dal titolo "Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?)" e di proprietà di una fondazione svizzera, è stata acquistata da un consorzio di musei del Qatar. Tre anni fa l'emirato si aggiudicò per 250 milioni di dollari i "Giocatori di carte" di Cezanne.

