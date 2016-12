Premio Strega 2015, trionfo per Lagioia Sul podio anche Covacich e la Ferrante

Nicola Lagioia stravince il Premio Strega 2015 con 145 voti per "La ferocia" (Einaudi). Al secondo posto Mauro Covacich con "La sposa" (Bompiani), con 89 voti, e al terzo la scrittrice misteriosa Elena Ferrante con "Storia della bambina perduta" (E/o), 59 voti. Seguono, pari merito con 37 voti, Fabio Genovesi, già vincitore del Premio Strega giovani, con "Chi manda le onde" (Mondadori), e Marco Santagata con "Come donna innamorata" (Guanda).

"Dedico a Chiara, mia moglie, la vittoria e questo libro. Senza di lei 'La ferocia' non sarebbe stato possibile", ha detto Lagioia. "Questo romanzo è stato una scommessa: ho sempre lavorato con l'alito del fallimento sul collo, ma ho voluto scrivere un libro pieno di sfumature letterarie e meno paraculo che potevo. L'importante è fidarsi della letteratura - ha aggiunto -: fai quel che devi, succeda quel che può, come ha detto Goffredo Fofi".



Lo scrittore ha fatto anche riferimento alla situazione greca spiegando che "la ferocia, come il titolo del libro, è quello che sta accadendo ora in Grecia". "Stiamo sulla stessa barca, se fallisce la Grecia fallisce anche la Germania". Su 460 aventi diritto al voto si sono espressi in 368 (l'80,21%), dei quali 276 con voto elettronico e 92 con voto cartaceo; una scheda nulla. A presiedere il seggio Francesco Piccolo, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega.