Premio Campiello a Simona Vinci con "La prima verità": "Un libro difficile, frutto di 8 anni di lavoro"

Un Campiello molto al femminile, quello di quest'anno. Oltre alla prima e alla seconda classificata del concorso maggiore, anche il Campiello giovani è stato riservato a una donna: la giovanissima Ludovica Medaglia, di soli 17 anni, che ha convinto la giuria con "Wanderer" (Viandante), la storia di un vecchio pianista che rinuncia alla carriera per amore.



Da segnalare il lungo applauso che il teatro La Fenice ha voluto riservare al discorso del presidente della Fondazione Campiello e Confindustria Veneto, Roberto Zuccato, dedicato alla tragedia delle popolazioni colpite dal terremoto, il 24 agosto scorso. Un riferimento volto a sottolineare il ruolo che può svolgere la cultura nel progressivo ritorno alla normalità. Zuccato ha infatti annunciato una donazione di libri alle biblioteche delle zone colpite. La serata, trasmessa in diretta su Rai5, è stata condotta da Geppi Cucciari e Neri Marcorè, che non hanno risparmiato battute e riferimenti all'attualità.



Nel corso della serata sono stati assegnati anche il Campiello opera prima, a Gesuino Nemus, per "La teologia del cinghiale" (Elliot), e il Campiello Economiam al giornalista e scrittore Dario Di Vico. Il premio Fondazione Campiello è stato invece conferito allo scrittore veneto Ferdinando Camon.