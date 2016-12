Potenziale immanifesto: installazioni e foto raccontano l'energia che muove il mondo

"L'arte è ciò che serve a mettere in dubbio la verità". E' con questo presupposto che nasce la seconda esposizione di Arianna Vanini, Potenziale Immanifesto. L'artista, originaria di Varese, è da sempre interessata all'energia, alle manifestazioni dell'invisibile che indaga, interpreta e condivide attraverso personali topografie. Dal 7 luglio al 2 ottobre 2015, sarà possibile visitare la mostra presso la galleria Rossana Ciocca a Milano, in via Lecco 15.