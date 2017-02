Pop, rock & avventura: arriva in Italia The Wicked + The Divine

The Wicked + The Divine è una serie a fumetti scritta da Kieron Gillen, illustrata da Jamie McKelvie, e pubblicata mensilmente dall'americana Image Comics. Sbarca in Italia grazie alla grande casa editrice Bao Publishing, in una prima tiratura con cinque copertine diverse. Una saga mistica, pop, avventurosa ed edonistica che racconta di una ragazzina infatuata della figura degli dei del Pantheon che si ritrova coinvolta nel disperato tentativo di scagionare Lucifero da un'ingiusta accusa di omicidio, mentre il colpevole si nasconde tra gli altri dei.

Nel fumetto ogni novant’anni dodici divinità si incarnano in esseri umani che diventano famosi (c'è anche David Bowie) e idolatrati dalle masse. Ma nel giro di due anni sono destinati a morire...