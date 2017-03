Pompei, riaprono due nuove Domus 1 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 2 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 3 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 4 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 5 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 6 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 7 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 8 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 9 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 10 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 11 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 12 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 13 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 14 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 15 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 16 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 17 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 18 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 19 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 20 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus 21 di 21 Ansa Ansa Pompei, riaprono due nuove Domus leggi dopo slideshow ingrandisci

La "Casa di Sirico" fu scavata nella seconda metà dell'Ottocento: al suo interno furono trovati i resti di un gruppetto di fuggiaschi sui quali, per la prima volta, l'archeologo Giuseppe Fiorello esegui' la tecnica di colare del gesso liquido nell'impronta lasciata dai morti, coperti dal flusso piroclastico del Vesuvio. Tre di questi primi calchi sono esposti nella "Casa di Sirico", in quella che fu la sala del triclinio.



La "Casa dell'Orso ferito" prende il nome dal mosaico posto nel corridoio di accesso e raffigurante un apotropaico orso ferito da un'asta, affiancato dall'iscrizione di saluto "HAVE". Si tratta di una casa piccola, ma ricca di decori, in particolare quelli pavimentali. Nel giardino spicca una coloratissima fontana in cui sono raffigurate Venere adagiata in una conchiglia e Nettuno che sorge dalle acque.