Pompei, riaprono cinque domus: tra giardini e cortili ritorna la dea della bellezza

Cinque domus di Pompei riaprono i battenti nello splendido sito archeologico alle porte di Napoli. I turisti potranno dunque finalmente tornare ad ammirare meraviglie dell'arte antica come la splendida "Venere nella conchiglia", e riscoprire la bellezza di statue e arredi della città sepolta dalla lava del Vesuvio. In contemporanea, al museo Archeologico di Napoli aprono al pubblico i giardini interni, sistemati secondo un'ispirazione al mondo romano: in mostra ci sono capolavori come il "Tuffatore" proveniente da Paestum. Infine, all'Anfiteatro apre l'esposizione "Mito e natura", con bellissimi affreschi che illustrano i suicidi d'amore Di Piramo e Tisbe e di Narciso che si specchia nell'acqua.