Polina, il nuovo fumetto di Bastien Vivès che ha ispirato il cinema

Polina è la storia di una ballerina raccontata e disegnata da Bastien Vivès ed edita da Bao. La storia, ispirata all'etoile Poulina Semionova, è ambientata negli anni Novanta, in Russia, dove una bambina di otto anni, Polina, scopre la passione per la danza grazie a un severo ma illuminato insegnante. La graphic novel è diventata anche un film con Juliette Binoche, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2016.



L'autore - Bastien Vivès è nato a Parigi nel 1984. Ha studiato presso alcune delle scuole più prestigiose della Francia. Il suo esordio nel mondo del fumetto avviene nel 2007. Tra i suoi lavori più importanti, "Il gusto del cloro", "Nei miei occhi" e "Polina". Nel 2013 dà vita a "Last Man", serie che è un atto d’amore verso le arti marziali e i manga. Vivès cura un blog in cui racconta storie di vita quotidiana in chiave ironica e disincantata.