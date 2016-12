4 febbraio 2015 Pittura, L'Arte per l'Arte: Giovanni Boldini e Filippo de Pisis in mostra a Ferrara Rimaste a lungo celate al pubblico dopo il sisma del 2012, il Castello Estense ospita le opere di due protagonisti della pittura ferrarese tra '800 e '900 Tweet google 0 Invia ad un amico

17:56 - La grande pittura moderna ferrarese rivive nella mostra L'Arte per l'Arte, che al Castello Estense espone le opere di due pittori di caratura internazionale, protagonisti della scena artistica a cavallo tra '800 e '900: Giovanni Boldini e Filippo de Pisis. Le tele dei due pittori sono rimaste a lungo celate al pubblico in seguito al terremoto che nel 2012 sconvolse l'Emilia. Si tratterà quindi di un allestimento temporaneo per mettere a disposizione il patrimonio dei musei ferraresi ora in fase di restauro.

Il Castello Estense, monumento simbolo della città, ospita alcuni dei capolavori dei due grandi pittori selezionati dalle collezioni delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Massari a Ferrara. L'esposizione è articolata secondo due percorsi monografici che documentano ogni aspetto della personalità e della ricerca pittorica dei due maestri ferraresi.



Si parte dalle sale del Governo, della Devoluzione, dei Paesaggi e delle Geografie, con dipinti, opere su carta e documenti appartenuti a Boldini, che si focalizzano sulla funzione rinnovatrice dell'artista nella pittura italiana e internazionale.



Il visitatore può ammirare le prime prove nella Firenze dei Macchiaioli, tra cui spiccano Le sorelle Lascaraky, per poi immergersi nella produzione successiva all'approdo nella Parigi degli impressionisti, dove non si può fare a meno di soffermarsi sulle brillanti evocazioni delle atmosfere della vita moderna, da Notturno a Montmartre alla Cantante mondana, testimoni del confronto con Degas.



Boldini fu anche un notevole ritrattista, come testimoniano il Ritratto del piccolo Subercaseaux, Fuoco d’artificio, la Passeggiata al Bois de Boulogne o La signora in rosa, che rappresentano la definitiva affermazione dello stile con cui il pittore si impone nel panorama della ritrattistica europea e d'oltreoceano.



I Camerini, solitamente non aperti al pubblico, ospiteranno la seconda parte dell’allestimento, dedicata a Filippo de Pisis, un altro talento ferrarese attivo sul palcoscenico parigino. Il percorso artistico dell'autore è ripercorso partendo dal periodo giovanile, in cui spiccano Natura morta col martin pescatore, dipinta a Ferrara prima del trasferimento nella capitale francese, Le cipolle di Socrate, rivelatore della riflessione di de Pisis su De Chirico e la pittura metafisica.



L'Arte per l'Arte - Il Castello Estense ospita Giovanni Boldini e Filippo de Pisis

Ferrara, Castello Estense, dal 31 gennaio 2015

Tel. 0532 299233