Pisa, per il restauro del vecchio Duomo si punta al crowdfunding

L'obiettivo - E' un obiettivo ambizioso quello che si proverà a raggiungere in favore di uno dei luoghi più significativi di Pisa, non soltanto dal punto di vista artistico e spirituale, ma anche perché, come ricorda Monsignor Benotto, "San Paolo è un fatto di popolo, richiama alla memoria quelle che erano le Fabbriche di questi antichi edifici".



I riconoscimenti - Come nelle grandi opere di un tempo, il risultato è legato a un grande coinvolgimento popolare a sostegno del territorio, dell’arte e dell’identità cittadina che San Paolo rappresenta. A tutti coloro che effettueranno un'offerta, sarà riconosciuta una ricompensa, dal ringraziamento pubblico con ricetta tipica pisana in omaggio, all'iscrizione del proprio nome in un registro di benefattori conservato nella chiesa, al giro in battello sull'Arno per due persone. Con il salire del livello economico della donazione, in aggiunta alle precedenti ricompense, è prevista una visita guidata della chiesa per due persone, un tour a cavallo nel parco di San Rossore e uno organizzato in una zona dell'area pisana a scelta, con degustazione di prodotti locali per due persone. Ai grandi benefattori, infine, sarà riservato uno scatto fotografico d'autore del "Duomo vecchio", come tutti chiamano familiarmente la chiesa di San Paolo.



Gli eventi - Anche l’estate sarà ricca di eventi a cielo aperto destinati a tutta la cittadinanza: il 29 giugno, nella piazza antistante la Chiesa di San Paolo, è prevista una cena in occasione della giornata dedicata ai Santi Pietro e Paolo, mentre nel mese di luglio la cena sarà organizzata all’interno dell’Arcivescovado. A settembre, in concomitanza con l’inaugurazione del Festival Arno 2016, le attività continueranno con concerti in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa. L'occasione anche per far riemergere storia, aneddoti e curiosità intorno a una chiesa che, insieme al Duomo, rappresenta il cuore dell’antica Pisa.