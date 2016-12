PendoLibro 2016, i pendolari raccontano la loro avventura

Emozioni, incontri, sogni e, perché no?, anche rabbia. I pendolari che tutti i giorni si muovono per lavoro o per studio, utilizzando treni, aerei, auto, moto, pullman hanno la possibilità di raccontare la loro avventura giornaliera e diventare i protagonisti di un libro in formato digitale che sarà pubblicato da Feltrinelli Zoom . PendoLibro 2016 nasce infatti da un'idea di Libreriamo e si propone di raccogliere le avventure dei viaggiatori.

"Dopo il successo delle prime due edizioni - afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo - ci riproponiamo di realizzare il PendoLibro 2016 che avrà come protagonisti la fantasia e la voglia di raccontare di migliaia di italiani. Pendolari e pendolarismo sono oggetto di questo terzo e-book per il duplice scopo di mettere in evidenza le problematiche che incontrano tutti i giorni gli Italiani per poter arrivare al lavoro o a scuola-università, ma allo stesso tempo per poter raccontare anche la parte più intima e relazionale dell'esperienza del viaggio giornaliero. Non solo, il libro stesso è uno dei compagni di viaggio dei pendolari".

Per partecipare è necessario scrivere uno o più racconti brevi legati alla propria esperienza di pendolare, per un numero di caratteri compreso tra un minimo di 6.000 ed un massimo di 30.000, spazi inclusi. I racconti potranno essere caricati sul sito e sulla pagina facebook di Libreriamo. L'iniziativa si concluderà il 15 febbraio 2016 con la selezione da parte di un'apposita giuria dei racconti dei vincitori che verranno inseriti in un ebook pubblicato da Feltrinelli Zoom. Per sostenere l'associazione culturale Libreriamo per la prima volta l'eBook sarà in vendita a 0,99€.