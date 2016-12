Pat Conroy confessa sui social: "Ho un tumore, ma voglio finire il romanzo"

"Recentemente mi è stato diagnosticato un tumore al pancreas". Lo scrittore statunitense Pat Conroy, 70 anni, autore del bestseller "Il principe delle maree" ha scelto la sua pagina Facebook per annunciare la malattia ai lettori e di essere in cura presso il M.D. Anderson Center in Texas. Il romanziere non vuole arrendersi alla malattia. "Ho intenzione di finire il romanzo che sto scrivendo".