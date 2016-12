Passeggiando sulle acque del Lago d’Iseo con Christo

L’opera è realizzata con 70.000 metri quadrati di scintillante tessuto arancione, steso su una sequenza modulare di pontili galleggianti larghi 16 metri e costruiti con 200.000 cubi di polietilene. Il percorso comprenderà il transito da Sulzano a Monte Isola e si svolgerà tra terra e acqua fino ad includere la piccola Isola di San Paolo.



Lunghe strisce arancioni disegneranno sulle acque una geometria di rotte infuocate che andranno a colorare di un caldo tono giallo-arancio i grigio-verdi delle acque e delle rive, ma anche a collegare in modo inusuale le diverse parti del lago stabilendo nuove sinergie geografiche, sociali, paesaggistiche e economiche.



Nel percorso artistico di Christo e Jeanne-Claude (scomparsa nel 2009), protagonisti assoluti della Land Art, l’elemento acqua è presente per la prima volta in Wrapped Coast, realizzata alla fine degli anni Sessanta in Australia, e da allora è ritornato in altri grandiosi progetti, i cui studi, disegni, modelli e fotografie sono ora raccolti in una mostra a cura di Germano Celant al Museo di Santa Giulia di Brescia.



Nel 1970 Christo e Jeanne Claude, come era loro prassi, avevano impacchettato dentro grandi teli di plastica il monumento di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano (così come, quindici anni dopo, camufferanno il Pont Neuf a Parigi - 1985), con un’operazione di occultamento, ma anche di “custodia”, di annullamento - materico e formale – e di inevitabile mistero. Questa volta, sulle acque del lago, la posta in gioco è più alta: per estensione, per investimento, ma anche per coinvolgimento fisico, emotivo e concettuale.