Parma, "Oltre il design": una mostra per celebrare Ettore Sottsass

Le opere in esposizione sono disposte secondo un ordine cronologico di realizzazione per mettere in mostra l'intero processo di lavoro di Sottsass e la sua maturazione. Particolare rilevanza è data al disegno, il nucleo dell'opera dell'archietetto divenuto celebre come designer. Si parte dal disegno giovanile del '22 per ripercorrere poi la sua vita.



I primi anni in cui visse in Trentino dove fu influenzato dalla natura. Gli anni degli studi a Torino, dove si laureò in archietettura. E anche l'esperienza nel campo di prigionia a Montenegro. Gran parte della sua vita però Sottsass la trascorse a Milano, la città che diventò il suo quartier generale e dove si sposò, per due volte: prima con Fernanda Pivano e poi con la critica d'arte e giornalista Barbara Radice.



L'esposizione al Csac di Parma vuole mettere in luce tutto il suo mondo: dalla sua collaborazione con Poltronova ad alcuni progetti di architettura degli anni ’50; dalla progettazione di oggetti e gioielli alle partecipazioni alle Triennali di Milano; dalle ceramiche degli anni ‘60 e ’70 alla lunga collaborazione con l’Olivetti per la quale ha disegnato la famosa macchina da scrivere "Valentine" con la quale ha vinto nel 1970 il "Compasso d'oro".



Ettore Sottsass. Oltre il design

Centro studi e archivio della comunicazione, Parma

dal 18 novembre 2017 all'8aprile 2018

