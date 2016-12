Parma, al primo festival della creatività il pieno di eventi in tutti gli aspetti dell'arte

Con la prima edizione di "Parma 360 Festival della creatività contemporanea" la città emiliana si animerà per 45 giorni, dal 2 aprile al 15 maggio, di cultura a 360°, per tornare a riassaporare in piazze, vie e spazi diversi la sua naturale vocazione artistica. Ricco è il programma di eventi: mostre, installazioni, fotografia, architettura e design, video arte, realtà virtuale, food design, musica. Per tutti i gusti.