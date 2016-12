Panorama d'Italia fa tappa Salerno

19:01 - E’ tutto pronto per l’ultima tappa di Panorama d’Italia, che ha scelto Salerno per terminare la prima edizione del tour. Dal 19 al 22 novembre la città campana si prepara ad ospitare un calendario ricco di eventi. Mercoledì 19 è previsto il talk show di apertura in cui Bruno Vespa intervisterà Matteo Salvini, Europarlamentare e Segretario della Lega Nord, in occasione dell’uscita del libro “Italiani voltagabbana”. Ma non sarà l’unica occasione per incontrare la politica: sabato 22 il Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro sarà in collegamento via Skype per rispondere alle domande dei cittadini.

Come per le precedenti tappe, il focus verterà sulle eccellenze della nostra Italia e proprio questo sarà il tema del convegno in cui interverranno, oltre al Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, i rappresentanti di EXPO 2015 Padiglione Italia, Assessorato al Turismo, ANICAV e tanti altri. La seconda giornata salernitana sarà dedicata ai dibattiti: presso l’Aula Magna del Liceo classico Torquato Tasso si parlerà di lavoro e startup nelle conferenze “Pensare al lavoro, creare il lavoro” e “Fare start up in Campania si può” in cui interverranno importanti esponenti di grandi aziende.



Panorama d’Italia sarà anche un’occasione per entrare in contatto con il mondo della televisione e dello spettacolo: venerdì 21 novembre è infatti previsto un incontro con l’attore Vincenzo Salemme, intervistato da Piera Detassis (direttore di Ciak), mentre sabato avrà luogo il talk show di chiusura con Alfonso Signorini e Simona Ventura. Verranno anche accontentati gli amanti della storia dell’arte e dello sport: per i primi è stata organizzata una lezione di Vittorio Sgarbi con visita al Museo Diocesano, mentre i più sportivi potranno partecipare ad un bike tour nel centro di Salerno. Non mancherà il consueto appuntamento con il mondo della musica: Enzo Avitabile racconterà la sua straordinaria carriera, dalle collaborazioni con artisti italiani a quelle con i grandi big internazionali come Tina Turner e James Brown.



Questi sono solo alcuni degli eventi, per scoprire il programma completo visitate la sezione interamente dedicata alla tappa di Salerno: http://www.panoramaditalia.it/salerno-giorni-eventi-tutti-scoprire/



Vi ricordiamo che i principali incontri saranno in streaming su Panorama.it e Panoramaditalia.it, con aggiornamenti in tempo reale, foto e video dalle tappe in corso, oltre a un’area per la registrazione online agli eventi. Sui principali social network si potranno condividere tutte le impressioni e le esperienze dagli eventi di Panorama d’Italia usando l’hashtag #panoramaitalia. L’account Twitter di Panorama (@panorama_it) commenterà in tempo reale tutti i momenti più significativi coinvolgendo anche i protagonisti degli incontri.