Panorama d'italia fa tappa a Viterbo

16:49 - Panorama d’Italia continua il suo tour e per l’ottava tappa si ferma a Viterbo, dal 22 al 25 ottobre. Lo scopo dell’iniziativa, come per le tappe precedenti, rimane quello di rilanciare il nostro paese attraverso la valorizzazione dei personaggi che meglio rappresentano la qualità italiana.

L’evento si apre mercoledì 22 con l’intervista di Giorgio Mulè (direttore del newsmagazine Panorama) e Alessandro Banfi (direttore di Tgcom24) a Dario Franceschini, Ministro dei Beni, Attività culturali e del Turismo. Rimanendo in tema di cultura, Panorama d’Italia sarà presente all’inaugurazione del Museo Civico di Viterbo durante la quale Vittorio Sgarbi terrà una lezione. Chiara Gamberale presenterà il suo libro “Arrivano i pagliacci”. Interviste da non perdere sono quella del giornalista di Panorama Giovanni Poglio al cantautore Mogol, e quella di Marco Cherubini, giornalista di SportMediaset a Dino Zoff che presenta il suo libro “Dura solo un attimo, la gloria”. Numerosi anche i congressi organizzati presso l’aula magna dell’Università degli studi della Tuscia: giovedì 23 ci saranno i dibattiti “Pensare il lavoro, creare il lavoro”, “Fare start up nel Lazio si può” e “Ibm e le imprese insieme: soluzioni per una crescita reale”, i cui i protagonisti saranno importanti esponenti del mondo dell’industria.



Panorama d’Italia però è anche divertimento: da segnalare mercoledì 22 il dj set in piazza del Plebiscito di Viterbo a cura di Gerry Pulci di Radio 101 e venerdì 24 lo showcooking di Chef Rubio, considerato il “re dello street food” e volto del programma “Unti e bisunti”. Per concludere in bellezza la tappa, sabato 25 presso il Palazzo dei Priori, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti risponderà alle domande dei cittadini (per scrivergli mandare un’email a presidentemispieghi@mondadori.it).



Questi sono solo alcuni degli eventi, per scoprire il programma completo visitate la sezione interamente dedicata alla tappa di Viterbo: http://www.panoramaditalia.it/viterbo-giorni-eventi-scoprire/.



Vi ricordiamo che i principali incontri saranno in streaming su Panorama.it e Panoramaditalia.it, con aggiornamenti in tempo reale, foto e video dalle tappe in corso, oltre a un’area per la registrazione online agli eventi (Compilando il form). Sui principali social network si potranno condividere tutte le impressioni e le esperienze dagli eventi di Panorama d’Italia usando l’hashtag #panoramaitalia.



L’account Twitter di Panorama (@panorama_it) commenterà in tempo reale tutti i momenti più significativi coinvolgendo anche i protagonisti degli incontri.



“Panorama d’Italia” prosegue a Catania (5-8 novembre) e Salerno (19-22 novembre).