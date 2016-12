Panorama d'Italia fa tappa a Catania

11:46 - Dopo l’appuntamento di Viterbo, Panorama d’Italia è pronta a proseguire il suo tour a Catania.

Dal 5 all’ 8 novembre la città siciliana si prepara ad accogliere i protagonisti della nona tappa: non solo importanti esponenti del mondo delle imprese, ma anche attori, musicisti, scrittori e tanti altri.

L’obiettivo del tour organizzato dal newsmagazine Panorama è infatti quello di valorizzare le eccellenze del nostro Paese come esempio di un’Italia che è riuscita ad andare oltre la crisi.

Si parte mercoledì 5 novembre con uno degli eventi più attesi: Marco Bocci ed altri attori del cast della fiction di successo “Squadra Antimafia 6” saranno al Teatro Sangiorgi per un’intervista esclusiva.



Ma Bocci non sarà l'unica star. E' atteso anche un altro personaggio del mondo dello spettacolo: Nino Frassica. L'attore sarà intervistato in occasione dell’uscita del film “Andiamo a quel paese” di Ficarra & Picone.

Giovedì 6 invece sarà una giornata dedicata alle conferenze riguardanti le opportunità di lavoro, le startup e lo sviluppo del territorio in Sicilia.

Presso l’Università degli Studi di Catania infatti si svolgeranno tre convegni: “Pensare al lavoro, creare il lavoro”, “Fare start up in Sicilia si può” e “Ibm e le imprese insieme: soluzioni per una crescita reale” i cui protagonisti saranno ospiti provenienti dal mondo delle aziende (Confindustria Catania, Giovani Imprenditori Confindustria Catania, Invitalia, Terna Rete Italia, IB&II e altre).



Lo stesso giorno è previsto anche l’incontro “Io, la mafia e una certa antimafia” con il Generale Mario Mori e il convegno "L’evoluzione della comunicazione in Banca Mediolanum”.

Il giorno successivo si terrà “Un incontro di eccellenze” con ospiti d’eccezione: tra gli altri, oltre al Sindaco di Catania Enzo Bianco, interverranno Giuseppe Condorelli (gruppo Condorelli), Mimmo Costanzo (Cogip), Tommaso Dragotto (Sicily by car) e Marina Geri di EXPO 2015 Padiglione Italia.



Non mancano poi gli incontri “letterari”: Alfonso Signorini, intervistato dal direttore di Panorama Giorgio Mulè, presenterà in esclusiva il suo libro “L’altra parte di me”, mentre Antonio Carnevale intervisterà lo scrittore Massimo Valerio Manfredi.



Panorama d’Italia ha pensato anche al turismo e, per chi vuole visitare la città da un punto di vista differente, ha organizzato una lezione tenuta da Vittorio Sgarbi al Museo Civico Castello Ursino e un bike tour del centro di Catania.



Gli amanti della musica non possono mancare all’appuntamento di venerdì 7 con il cantante Mario Biondi, che rappresenta una delle tante eccellenza del territorio catanese.



“Panorama d’Italia” prosegue a Salerno (19-22 novembre).