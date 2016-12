Panorama d'Italia fa tappa a Brescia

18:04 - Quali sono le eccellenze italiane che possono aiutare il nostro paese a ripartire? Il newsmagazine Panorama ci aiuta a scoprirle grazie all’iniziativa Panorama d’Italia, che organizza nelle principali città italiane incontri, dibattiti ed eventi che vedono protagonisti gli esponenti di un’Italia creativa che è riuscita ad andare oltre la crisi.

Il tour, che è partito la scorsa primavera, continuerà fino all’autunno con l’ultimo appuntamento a Salerno il 19-22 Novembre. Le prossime date si svolgeranno a Brescia da mercoledì 8 ottobre a sabato 11 ottobre con un calendario ricco di eventi.

La tappa si apre mercoledì 8 ottobre con il talk show-intervista di Giorgio Mulè (direttore di Panorama) a Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga.

Il giorno successivo, gli eventi continuano con il dibattito organizzato presso il Dipartimento di Economia dell’Università “Pensare il lavoro, creare il lavoro” in cui interverranno rappresentanti di Openjobmetis SpA, ItaliaCamp, Bonomi Group, IBM e tanti altri. Per i giovani ci sarà anche l’opportunità di passare al banchetto di Openjobmetis per lasciare il CV e ricevere utili consigli su come affrontare la sfida della ricerca di lavoro dopo la laurea.



Altri interventi degni di nota sono il convegno di venerdì 10 a Palazzo della Loggia “Un incontro di eccellenze”, aperto dal sindaco Emilio del Bono, e il talk show di chiusura di sabato 11 alle in cui Giorgio Mulè e Alessandro Banfi (direttore di Tgcom24) intervistano Maurizio Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso giorno ci sarà anche la conferenza del presidente della regione Lombardia Roberto Maroni che risponderà alle domande dei cittadini (per inviare le vostre domande, inviare una mail a questo indirizzo presidentemispieghi@mondadori.it).





Panorama d’Italia però non è solo dibattiti e talk show, ma anche gastronomia e sport: mercoledì 8 ci sarà una degustazione di Grana Padano accompagnata da una selezione di vini provenienti dalla cantina Ca’ di Bosco che precede la proiezione del film di Hellen Mirren “Amore, cucina e curry”, mentre venerdì 10 all’hotel Vittoria ci sarà uno show cooking ad opera dello chef Fabio Abbattista. I più sportivi invece, sabato 11 potranno partecipare ad un bike tour di 10 km che parte da Largo Formentone e passa per i luoghi più significativi della città. Questi sono solo alcuni degli eventi, per scoprire il programma completo visitate la sezione interamente dedicata alla tappa di Brescia: www.panoramaditalia.it/brescia-giorni-eventi-tutti-scoprire/.



Vi ricordiamo che i principali incontri saranno in streaming su Panorama.it e Panoramaditalia.it, con aggiornamenti in tempo reale, foto e video dalle tappe in corso, oltre a un’area per la registrazione online agli eventi (Compilando il form)

Sui principali social network si potranno condividere tutte le impressioni e le esperienze dagli eventi di Panorama d’Italia usando l’hashtag #panoramaitalia.



L’account Twitter di Panorama (@panorama_it) commenterà in tempo reale tutti i momenti più significativi coinvolgendo anche i protagonisti degli incontri.



“Panorama d’Italia” prosegue a Viterbo (22-25 ottobre), Catania (5-8 novembre) e Salerno (19-22 novembre).