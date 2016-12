Panda incontra i personaggi dei fumetti di Zerocalcare, Rat-Man, Iron Man, Batman

17:21 - È nato nel 2008 come web comic ed è diventato un fumetto di successo, una linea di merchandise, una serie animata e molto altro. A Panda piace, personaggio creato da Giacomo Bevilacqua, è pronto a tornare in libreria con un nuovo volume edito da Panini Comics: "A Panda piace fare i fumetti degli altri (e viceversa)" in cui incontra i più amati personaggi dei fumetti: Zerocalcare, Rat-Man, Iron Man, Batman e molti altri!

Cosa succede se Panda flette i muscoli e incontra Rat-Man? E se Zerocalcare avesse avuto un panda accanto, invece dell’Armadillo? Chi è Peter Parkour? Panda potrebbe finire a Topolinia? Domande che trovano risposta in questo nuovo volume in cui Panda incontra i suoi autori e fumetti preferiti, un viaggio che Leo Ortolani, creatore di Rat-Man, ha definito “uno di quelli che a me sono sempre piaciuti, fin da quando ero bambino e avevo scoperto questi viaggi attraverso il film "Tutti a casa", con Alberto Sordi, o lo sceneggiato televisivo "Dancing Paradise" di Pupi Avati, con Gianni Cavina e Carlo Delle Piane.



In A Panda piace fare i fumetti degli altri (e viceversa), oltre alle storie di Giacomo Bevilacqua, anche Leo Ortolani, Gipi, Donald Soffritti, Roberto Recchioni, Sio, Federico Rossi Edrighi, Ale Giorgini, Zerocalcare, Emiliano Pagani e Daniele Caluri e, ai colori, Nicola Righi.





A Panda piace fare i fumetti degli altri (e viceversa)!

PANINI COMICS

Euro 6.90

Pagine 64