Osnangeles, la provincia di Francesco Mandelli raccontata alla Bukowski

09:00 - Osnago non è come Los Angeles. O forse è Los Angeles a non essere come Osnago. O forse posti e luoghi non sono in grado di dividere e ordinare storie che sono di ogni dove e di tutti. Osnangeles è un pugno di tipologie umane, barbieri, pasticceri, spacciatori, robivecchi, anziani ma soprattutto ragazzi, come il rachitico Enrichetto, che tenta il suicidio regolarmente pur avendo, fortunato lui, il “Fifty” Malaguti.



Osnangeles è un luogo dove il gergo giovanile si sposa con il dialetto, e dove le nuove parole del mondo, da “leggins” a “transessuale”, portano a un paese dove i pezzi del mondo che verrà si infrangono sulle coscienze in formazione dei suoi abitanti. Osnangeles è la gioventù del “non giovane”: una galleria di personaggi surreali, poetici, ingenui e divertenti lanciata insieme in un rincorsa verso scoperte, sconfitte e vittorie in una Osnangeles che piacerebbe (molto) anche a Los Angeles.

Francesco Mandelli (Erba, 3 aprile 1979) è attore, presentatore, autore e musicista, noto per aver esordito nel 1998 nei panni del “nongiovane” con Andrea Pezzi, su MTV. Tra i programmi di successo da lui scritti ed interpretati, “Tokusho”, “Videoclash”, “BlackBox” e “Lazarus” e da ultimo il fortunato sketch show “I soliti idioti” giunto alla quarta serie e diventato successivamente due film campioni di incassi di cui è stato sceneggiatore e attore.



Ha recitato spaziando in differenti tipologie di film da “Manuale d’amore” di Giovanni Veronesi, a vari film di Natale firmati Neri Parenti fino alle produzioni indipendenti del musicista newyorkese Adam Green. Nel 2013 è il protagonista di “Pazze di me” di Fausto Brizzi, doppiatore del cartoon “Monster University” oltre che protagonista di una performance dell’artista Maurizio Cattelan. In uscita a febbraio 2015 “La solita commedia-Inferno” di cui è regista e sceneggiatore.



Francesco Mandelli

Osnangeles

Baldini e Castoldi

256 pagine

15 euro



