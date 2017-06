Ortolani spiega i fenomeni inspiegabili Arriva "OH! Il libro delle meraviglie"

Umorismo instancabile e acume nello sbeffeggiare preconcetti e manie dell'umanità lo hanno proiettato nell'Olimpo del fumetto italiano. Non solo Rat-Man, personaggio che nel 1990 gli vale il premio “Spot” come “Miglior sceneggiatore esordiente”, ma anche altre opere come "Due figlie e altri animali feroci – Diario di un’adozione internazionale". Ora Leo Ortolani torna con "OH! Il libro delle meraviglie", una raccolta comprendente inediti con cui l'autore spiega fenomeni apparentemente inspiegabili visti in giro per il mondo.



Il fumettista parmense con questa opera dimostra ancora una volta di essere più del papà di Rat-Man. "Magari le Meraviglie le ha viste anche qualcun altro, e nel caso me lo faccia sapere, che così cono sicuro di non aver avuto delle allucinazioni. Che non ho capito male". Così Ortolani presenta la sua pubblicazione.



Il libro, edito da BAO Publishing, è già nelle librerie e sarà presentato con un tour in diverse città italiane. Il 5 giugno alle 18,30 a Milano, alla Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II; il 14 giugno a Roma, alla Borri Books di piazza dei Cinquecento (Stazione Termini) con inizio alle 17,30; il 15 giugno alle 18 a Firenze, alla Feltrinelli RED di piazza della Repubblica; il 19 giugno alle 21 a Torino, al Circolo dei lettori di via Giambattista Bogino.