Nuovo libro di Harry Potter in arrivo? L'illusione corre su Twitter ma dura poco

L'illusione di trovare presto in libreria un nuovo volume della saga di Harry Potter è durata poco. Un anagramma in perfetto stile Hogwarts aveva entusiasmato i fan del maghetto che seguono la scrittrice JK Rowling su Twitter .

<em>La soluzione è la prima frase della sinossi della storia di Newt. Non fa parte dello script, ma imposta la scena.</em>

<em>‘La storia della Fauna di New York di Newt Scamandro: Una città, la mia storia’ fuocherello</em>

<em>Qualcosa su cui riflettere mentre sono via X</em>

<em>Piangi nemico! Va fuori controllo! Va a monte! La mia bacchetta non tollererà questa assurdità.</em>

L'autrice aveva cinguettato strani messaggi che avevano subito acceso l'immaginazione di molti. Uno di loro aveva ipotizzato che si trattasse dell'incipit criptato di una nuova storia sul maghetto, ipotesi subito smentita dalla diretta interessata.



La stessa scrittrice in un altro tweet ha svelato l'arcano, affermando che sta lavorando a una sceneggiatura di un film (primo di una trilogia) sul mago Newt Scamander, l'autore (immaginario) di un testo scolastico sugli animali magici che si trova nei romanzi di Harry Potter.



La Rowling aveva pubblicato nel 2001 a scopi benefici il libro, dal titolo "Gli animali fantastici: dove trovarli". Secondo la Bbc, il film sarà ambientato nella New York degli anni Venti e a Scamander verrà commissionato un viaggio nel mondo per catalogare le bestie magiche. L'uscita della prima pellicola è prevista nel 2016.