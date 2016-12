18 agosto 2015 Nonseum, quando l'arte è "senza senso" Benvenuti al museo delle invenzioni inutili Allestito a Herrnbaumgarten, in Austria, da un inventore "fallito" che ha deciso di raccogliere in un unico spazio alcuni dei prototipi più strani del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:43 - Dallo spazzolino "a vento" per sdentati al fucile ricurvo con la canna rivolta verso chi lo imbraccia, passando per i piatti con il tappo per liberarsi di pietanze sgradite e per la bi-sigaretta anti fumo. Sono solo alcune delle invenzioni più inutili della storia raccolte nel Nonseum, allestito a Herrnbaumgarten, in Austria, da un inventore "fallito" di nome Fritz Gall. Difficile stabilire se si tratti di genio o follia, ma certo è che questo museo è un manifesto dell'arte "senza senso".