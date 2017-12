5 dicembre 2017 10:12 Nir Lagziel: con Coccole arrivo dove le grandi ong non entrano A Tgcom24 lo stilista israeliano che vive a Milano presenta il suo libro "Di cosa sa la felicità?": "In Cambogia ho aiutato una ragazzina a partorire. A Natale parto per il Vietnam"

Lavorare con l’effimero, ma credere solo alla concretezza. Soprattutto quando si tratta di aiutare gli altri. E’ questa la miglior sintesi che descrive Nir Lagziel, 50 anni, israeliano, milanese d’adozione. Per vivere fa lo stilista a Milano, ha un atelier tutto suo, e da 15 anni ogni Natale intraprende il suo viaggio ai confini dell’umanità. In Asia in particolare, ma anche in Africa e in America Latina. Lui è capace di arrivare dove nessuno arriva per comprare con i soldi raccolti prima col passaparola e poi con Coccole (onlus creata da lui nel 2006) medicine e beni di prima necessità a chi dalla vita oltre le violenze non ha mai avuto nulla. Bambine e bambini usati dal mercato del sesso e poi abbandonati una volta malati. Ora ha scritto un libro (Di cosa sa la felicità?) in attesa di partire per il suo prossimo viaggio…

Ci racconti cos’è Coccole?

Il progetto Coccole è nato nel 2002 con uno scopo preciso: arrivare dove le grandi Ong non arrivano, e portare nelle case di accoglienza e negli orfanotrofi, quasi sempre del sud est asiatico, un aiuto concreto ai bambini vittime di pedofilia e turismo sessuale. Prima di tutto medicine, indispensabili per la cura e la sopravvivenza dei piccoli e poi materiali per la scuola, vestiti, letti, cucine e attrezzi per far da mangiare, qualche volta la costruzione di nuove case. Naturalmente il concetto di orfanotrofio e case di accoglienza in quei paesi significa quasi sempre solo un letto di legno su cui dormire e una manciata di riso da mangiare. Nulla di più. A volte non c’è neppure un tetto.





Cose materiali, quindi, e non denaro…

Ho scelto, sin dall’inizio, di non lasciare denaro ma di occuparmi di ciò che serve verificandolo e acquistandolo in loco. E anche se il viaggio per arrivare in quei posti sperduti è molto impegnativo, ogni volta la fatica più grande è trovarmi faccia a faccia con il silenzio assordante di quelle bambine e di quei bambini. Bambine e bambini comprati all’età di uno o due anni e usati dal mercato del sesso finché non si ammalano. E naturalmente le malattie a trasmissione sessuale sono le più frequenti: sifilide e Aids al primo posto. Cosa che succede in genere intorno ai 11/12 anni. A questo punto vengono abbandonati in strada finché qualcuno non gli offre un posto dove stare.



Quando arrivi cosa succede?

Faccio sempre tutto quello che posso: vedo cosa serve, comunico con i monaci, generalmente a gesti, visto che soprattutto in oriente sono loro che ospitano questi bambini, compro quello di cui hanno più bisogno e sto con loro più tempo possibile. Non so dirvi se mai quei bambini potranno scordarsi ciò che gli è accaduto, ma ho verificato con i miei occhi che un gioco, un paio di scarpe e una maglietta, un letto, una gita sul fiume a mangiare il pollo tutti insieme, possono cambiare il loro sguardo. Per questo, anche quest'anno, sono pronto a partire.



Dove andrai il prossimo 25 dicembre, visto che i tuoi viaggi cominciano sempre a Natale?

Vietnam. Sia al nord al confine con la Cina e al sud al confine con Cambogia.