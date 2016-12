Nimona, la graphic novel per ridere di gusto a tutte le età

Una ventata di novità nel mondo dei comics arriva in Italia con "Nimona", l'ultima opera di Noelle Stevenson, pluripremiata autrice che, a solo 23 anni, ha già scalato le classifiche del New York Times, ha ottenuto alcuni tra i maggiori riconoscimenti del settore e ha collaborato con le principali case editrici americane. "Nimona", edito in Italia da Bao Publishing e disponibile in tutte le librerie a partire dall'11 febbraio, è un libro straordinariamente fresco, veloce, profondo, colorato, sorprendente e intricato.

Nato come web-comic e vincitore di numerosi premi e candidature, "Nimona" riesce nella difficile impresa di far ridere di gusto il pubblico di tutte le età. Gli ingredienti ci sono tutti: avventura, ragazze-mostro, cavalieri scintillanti e rivelazioni inaspettate. Insomma, una storia d'azione, paladini, grandi cambiamenti e rancori a lunga conservazione, divertente e ironica. La protagonista, Nimona, appunto, vuole diventare la nuova spalla del criminale più cattivo del regno, Lord Ballister Cuorenero. Sebbene sia molto giovane, è intraprendente ed entusiasta e può trasformarsi in qualunque animale: insieme saranno una squadra temibile. Ma, in questa storia, nulla è veramente come sembra...



