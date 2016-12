24 novembre 2014 Nella nuova edizione dei Quaderni ucraini di Igort la guerra e le sue vittime Uno straordinario reportage a fumetti va alle radici del conflitto tra Mosca e Kiev, con un Post Scriptum disegnato sulla guerra che oggi insanguina l'Ucraina Tweet google 0 Invia ad un amico

11:05 - Igort aggiorna i suoi Quaderni ucraini. Dopo il racconto della storia di un popolo, racconta e disegna in tempo reale la cronaca dolorosa del presente: una guerra in corso in Ucraina, non dichiarata dalla Russia di Putin ma non per questo meno spietata. Le nuove storie di questa edizione sono state realizzate in diretta.



Ascoltando i blogger indipendenti, parlando con i parenti delle vittime, verificando, aggiornando i fatti. Per restituirci i volti e le voci delle vittime, l'umanità della gente semplice che resiste nonostante tutto.



Un post scriptum alla storia dell'Ucraina, nato da una conversazione di Igort con Art Spiegelman, e un'inedita forma di reportage giornalistico. Dove il disegno svela le vite umili e nascoste, trasmette le emozioni, illumina le zone d'ombra che la parola scritta non può raccontare. Igort continua a narrarci i destini di chi ha vissuto e vive all'ombra e ai margini dell'Impero sovietico. Affronta il viaggio nell'anima e nell'attualità dell'Ucraina non con la fredda “distanza” del cronista, ma con la commozione partecipe di chi ascolta i perseguitati.



Igort

"Quaderni ucraini"

192 pagine a colori 18,50 euro

Fumetti Coconino Press-Fandango