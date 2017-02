Nasce "Leonardo da Vinci Experience", museo permanente a Roma

A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 6 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 7 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 8 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 9 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 10 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 11 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" 12 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma "Leonardo da Vinci Experience" leggi dopo slideshow

Il nuovo museo permanente "Leonardo da Vinci Experience" propone una collezione di 50 macchine inedite, codici, manoscritti e le riproduzioni certificate dei 23 dipinti più celebri del genio italiano: da La Gioconda a L’Ultima Cena, capolavori riconosciuti realizzati a grandezza naturale con le procedure tipiche delle botteghe rinascimentali e l’uso degli stessi materiali impiegati dall’artista.



La mostra si trova si trova in Via della Conciliazione a Roma ed è una vera e propria esperienza immersiva che coniuga arte, scienza, cultura, istruzione e intrattenimento. Il percorso espositivo è articolato in 5 sale tematiche: 1) la Sala delle macchine del volo e L’Ultima Cena; 2) la Sala delle macchine da guerra; 3) la Sala della prospettiva; 4) la Sala dei principi; 5) la Sala della pittura.



Tutte le opere del museo sono state realizzate dalla Bottega Artigiana Tifernate, fornitore ufficiale anche del Louvre, del British Museum e del Metropolitan Museum of Art di New York, ricreate con la rivoluzionaria tecnica della pictografia e dipinte a mano, a tutti gli effetti capolavori riconosciuti conformi agli standard del Ministero dei Beni Culturali.



"La posizione di questo museo, la quantità e la fedeltà dei capolavori riprodotti ed esposti al suo interno, fanno di Leonardo Da Vinci Experience un’occasione unica al mondo per immergersi nella vita e nelle opere del più grande genio di tutti i tempi – spiega Leonardo La Rosa, presidente della società Arte e Cultura - il percorso espositivo è rivolto a un pubblico senza confini di età e provenienza: una mostra viva, dinamica e in continua evoluzione, che intendiamo arricchire costantemente e proiettare verso il futuro in vista del 2019, anno in cui ricorreranno le celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte di Leonardo”.