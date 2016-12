foto Gianni Marussi Correlati Riportati a Milano i manoscritti del Falstaff di Verdi appartenuti a Toscanini

"Mercoledì a Londra, è stato battuto all'asta qualcosa di davvero straordinario: si tratta delle prime pagine autografe dell'ultima opera di Giuseppe Verdi, il Falstaff, appartenute ad Arturo Toscanini, del manoscritto autografo del grande maestro relativo all'Ave Maria per coro di Giuseppe Verdi ed infine del telegramma che Verdi scrive a Toscanini per complimentarsi per la direzione della prima esecuzione del Falstaff alla Scala. Insieme al professor Giovanni Bazoli e al dottor Francesco Micheli abbiamo riportato in Italia e a Milano questi eccezionali documenti."