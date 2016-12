Musica, Riccardo Muti torna a dirigere alla Scala

Mai dire mai. Il maestro Riccardo Muti tornerà a dirigere alla Scala il 20 e 21 gennaio 2017. Con la Chicago Symphony orchestra presenterà due diversi programmi. Si tratta della prima volta in cui torna a Milano da quando lasciò il ruolo di direttore musicale nel 2005: nei mesi scorsi aveva dichiarato che tornare alla Scala non era "in cima ai pensieri" . Già il 5 giugno, Muti sarà presente alla Scala per l'inaugurazione della mostra a lui dedicata in occasione dei suoi 75 anni e per un incontro pubblico.

Si tratta del primo ritorno al Piermarini del Maestro dopo il concerto del 2 maggio 2005 con i Wiener Philharmoniker. Del teatro meneghino è stato direttore musicale dal 1986 al 2005, .



Per la Chicago Symphony, considerata tra le migliori orchestre del mondo, della quale Riccardo Muti ha assunto la direzione nel 2010, si tratta della terza presenza alla Scala dopo i concerti diretti da Sir Georg Solti per la Stagione Sinfonica nel 1971 e nel 1981.



Il sovrintendente Alexander Pereira ha dichiarato: "Dalla prima conferenza stampa come Sovrintendente ho sottolineato insieme a Riccardo Chailly la necessità che alla Scala dirigano i più grandi direttori del mondo ed in particolare chi è entrato nella storia del Teatro dando un contributo artistico straordinario come Riccardo Muti. Dopo la mostra per i suoi 75 anni Riccardo Muti sarà al Piermarini nel 2017 per due concerti con la Chicago Symphony Orchestra: un momento atteso dalla città e da tutti gli amanti della musica".



L'acquisto dei biglietti è previsto come di regola a partire da due mesi prima delle date dei concerti.