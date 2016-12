Museum4Italy, raddoppiati gli ingressi:soldi devoluti per post-sisma

Fa centro la gara di solidarietà dei musei italiani lanciata dal Mibact per la giornata del 28 agosto. Gli ingressi ai luoghi d'arte statali sono quasi raddoppiati rispetto a una normale domenica di fine agosto. Bene quindi per gli incassi che saranno devoluti per la ricostruzione dei luoghi d'arte colpiti dal sisma. "E' stata una bellissima giornata di solidarietà. Grazie per la partecipazione": è il commento sul Twitter del Dicastero.