"Il nuovo anno si apre con un grande successo per i musei italiani. Sono moltissimi gli italiani e i turisti che stanno visitando proprio in queste ore i capolavori del nostro patrimonio". Così il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, commenta la forte affluenza che si sta registrando in tutti i musei italiani, aperti gratuitamente ogni prima domenica del mese.