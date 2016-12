Le visioni di Amanda Lear in mostra

La sera del 31 luglio alla Milano Art Gallery anteprima di Amanda Lear con le sue "Visioni" artistiche. Una folla impressionante a reso tributo alla star e la presenza di un parterre di ospiti d'eccezione, vip, nomi illustri e importanti personalità istituzionali.Siamo riusciti ad intervistarla e ne è venuto fuori un ritratto inedito, come inediti per i milanesi erano le sue opere artistiche.Un personaggio affascinante e poliedrico come le sue opere che rivelano con i colori e le visioni della Provenza gli aspetti più personali e nascosti. Le opere si accendono nei rossi passionali, incantano nelle sue visioni spirituali notturne, rivelano la passione nei nudi maschili muscolosi e nelle burrose forme muliebri. Poi paesaggi che si illuminano di colori accesi o delicati come sul far della sera. La passione per la pittura presente in Amanda fin da giovane, prima di conoscere Salvador Dalì di cui si innamò perdutamente, ritorna prepotentemente nel bisogno di ripensamento e solitudine e perché nò, di pace, nel suo "buen ritiro" a Saint-Étienne-sur-Grès, con i suoi 11 gatti.Troverete in mostra anche le chine e gli acquerelli, oltre a ritratti di volti e paersaggi sognati o accesi, alle immagini mitologiche.C'è in lei il bisogno di sublimare dipingendo, di dare sfogo alle emozioni quali esse siano. Ecco perchè anche diventa un momento di conoscenza intima della star della musica, del cinema, del teatro e della tv che viceversa in quella veste non si concede.