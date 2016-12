L'arte italiana dagli anni '60 al '90 a Lugano

foto Ufficio stampa

Tutti conoscono il mito della Fenice: l'aquila che dopo aver vissuto cinquecento anni tornava sul nido all'apice della palma ed ivi si lasciava bruciare per poi generare dalla cenere un uovo dal quale risorgeva. Dai tempi dei sumeri, degli inca, dei cinesi è il simbolo della resurrezione per tutte le civiltà. Ora ci si può domandare, nell'epoca della caducità per eccellenza, del consumismo globalizzato che non lascia spazio ai sogni e tantomeno al mito, cosa possa essere accostato di più, nel mondo laico, all'idea dell'eternalità.

Banale sarebbe rispondere l'arte in generale, più attagliante il collezionismo, quello sano. Quando le istituzioni per carenza di fondi non possono andare oltre il privato può colmare molte lacune e trasmetterlo nel tempo, praticamente senza fine.

Un caso azzeccato è quello di Stefano Cortesi che, come ci spiega in galleria la storica dell'arte Vera Canevazzi "con il coinvolgimento attivo dei figli si dedica da diversi anni alla raccolta di pezzi scelti, collezionando prima arte dell'Ottocento per poi focalizzarsi sul contemporaneo ed appassionarsi sempre più fino ad investire ingente tempo ed elevati mezzi nel nuovo spazio espositivo di 200 mq a Lugano (capitale europea dell'arte con la nuova rete museale ed il progetto LAC nella quale Cortesi si trasferisce non a caso sette anni fa) riconvertito dallo studio Albera Monti di Milano, con la collaborazione di Attilio Panzeri in vero tempio dell'arte aperto al largo pubblico ad ingresso libero. Una tessera in più nel mosaico della variegata offerta di cultura del Canton Ticino, che ha trovato un ottimo riscontro di pubblico privato come istituzionale".



Lasciando da parte l'idea di fondo quello che è interessante, nella scelta di proporre un'esposizione sull'arte italiana dal '60 al '90 con una chiara presa di posizione identitaria è lo scandirsi ritmico del percorso e delle opere, integrate con pezzi di altri collezionisti, tanto da dare una visione generale ma non superficiale che mette in luce i pezzi delle varie correnti senza sopraffarle, le esalta e si ritrae.

Si inizia così dagli artisti che operano sul concetto di tela come mezzo tridimensionale sulla scia di Fontana per arrivare all'arte povera e agli indipendenti. I due capi della corda in verità sono due capisaldi del Novecento: il primo è Ugo Mulas conL'Attesa del 1964, raro esempio di cartella completa come ritratto di Lucio Fontana nello studio mentre opera il taglio demiurgico, giusto prima di due lavori di Fontana stesso paradigmatici della sua indagine gestuale come Concetto spaziale. Attese 1962-63.

Alla fine del percorso si trova l'altro grandissimo, cioè Giuseppe Penone con il lavoro Proiezione del 2000, l'impronta dell'artista letteralmente proiettata in una installazione dall'impatto fortemente verticale ed ascensionale nonostante i suoi 900kg, verrebbe a dire non di peso ma di peso specifico... Nel mezzo di questi estremi ci sono Alighiero Boetti, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Sandro Chia, Dadamaino, Nicola De Maria, Piero Manzoni, Fausto Melotti, Maurizio Mochetti, Gastone Novelli, Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Arnaldo Pomodoro, Paolo Scheggi, Mario Schifano e Ettore Spalletti.

Le vere sorprese sono l'unica donna del gruppo Dadamaino con Volume del 1960 e Paolo Scheggi con Intersuperficie del 1966, sapientemente accostati per l'astrattismo geometrico e per l'originalità dell'indagine maturata oltre i canoni costruttivisti sperimentali per approdare alla plasticità ottico-cinetica di rilievi modulari che contrappongono filosoficamente luci ed ombre, rilievi e cavità.

Altra sorpresa i Pinguini - Aerei-razzo Bachem Natter BA349 B-1944 del 1987 rivisitati nel 2005 di Maurizio Mochetti, un autore sicuramente non ancora indagato appieno dalla critica che Michele Robecchi nel catalogo paragona ad Aerei diAlighiero Boetti (1982I " dove i veivoli affollano un cielo fatto a biro, senza schemi, giocando sulla ripetizione, mentre quelli di Mochetti hanno un tono religioso e si palesano come delle croci sinistre che l'artista interrompe con una tecnica mimetica che personalizza la filosofia smaterializzante di Fontana in un esercizio visivo non dissimile da quello intrapreso dai pittori cubisti a inizio secolo".

E poi l'accostamento, tanto più in un periodo in cui a Lugano è incorso la mostra Klee-Melotti, di opere melottiane qualiPerchè e Contrappunto XIII del 1978 alle tele di Gastone Novelli Una del 1961 con il grafismo simbolico che riprende il linguaggio melottiano, che integra il concetto di grafismo in modo comunque personale e con il meno immediato lavoro La ragazza sogna nel letto rosa del 1965. Questi sono alcuni dei motivi per cui l'esposizione risulta particolarmente accattivante e di livello, punto felice di partenza per la prossima esposizione che in autunno vedrà palesarsi un percorso imperniato tutto sulle giovani promesse contemporanee, sugli anni 2000 esplicati a livello internazionale. Di sicuro, a questo punto, le attese sono elevate, anche perchè il Duemila riguarda il presente, ma significa anche fare un passo indietro e dire qual è il corso della nuova arte?



Giulia Cassini