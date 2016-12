Alla scoperta della Parigi di Modigliani

Amedeo Modigliani (1884-1920) arriva a Parigi nel gennaio del 1906. L’affare Dreyfus si è appena concluso, Picasso sta per dipingeree Cézanne morirà qualche mese dopo. Brancusiera arrivato due anni prima, a piedi dalla sua Romania, zaino sulle spalle e un bicchiere in tasca; Archipenko ci arriverà nel 1908 e Chagall qualche anno dopo. Montmartre, la leggendaria collina degli artisti e per anni quartier generale di Picasso (che ha lo studio al Bateau Lavoir, poco lontano dalla casupola che Modigliani aveva affittato come studio) vive i suoi ultimi momenti di gloria e presto verrà spodestata dalla più economica Montparnasse, il nuovo cuore della Scuola di Parigi.La Belle Epoque, con i suoi locali alla moda (il Lapin Agil, il Moulin Rouge, il Moulin de la Galette, la Closerie des lilas, la Ronde, le Dôme… Modigliani li frequenterà tutti), i teatri, i café concert e la vita bohémien fanno da sfondo alle vicende del livornese, che nella capitale francese sarà scultore, pittore, poeta e affascinante dandy.La mostra, in corso alla, ricostruisce la stagione parigina di Modigliani e si sofferma in modo attento sugli intrecci che “l’angelo dal volto severo” aveva tessuto con intellettuali e artisti:, ovvero, per usare il termine coniato nel 1925 dal giornalista del “Figaro” André Warnod, L’École de Paris. A Parigi Modigliani era arrivato con un bagaglio pieno di sogni e di tradizione: amava Dante e Piero della Francesca, declamava Leopardi e parlava del grande Fattori e di tutti gli amici macchiaioli con ammirazione e riconoscenza. Di contro, nella capitale francese il giovane Modì (così lo chiamavano gli amici, mentre tra i famigliari era in uso un più affettuoso Dedo), avrebbe trovato la modernità e il coraggio di essere un rivoluzionario scultore e un audace pittore. Il post impressionismo, Cézanne, Picasso, la scultura africana e le linee eleganti e pulite del grande Brancusi gli saranno da stimolo a una ricerca che presto si dimostra capace di distinguersi per stile e originalità.Come dimostra la belladel 1919, esposta a Martigny, che ritrae la compagna Jeanne Hébuterne, madre della piccola Jeanne che tiene in braccio come una bambola, pochi mesi prima che, incapace di sopportare il dolore della morte di Modì, incinta di otto mesi del loro secondo figlio, decida di togliersi la vita gettandosi dalla finestra dell’appartamento dei suoi genitori.

Lorella Giudici

I colori intensi e le linee nitide del dipinto, la posa iconica della donna e gli occhi vuoti e azzurri di entrambe, così poetici e dolci nel loro infinito sognare, nulla fanno presagire del terribile destino che le aspetta. Eppure in quel dipinto c’è tutta la forza della sua pittura e tutto l’amore che aveva per la pittura e per la vita. Se non rischiassimo di apparire troppo retorici forse potremmo anche dire che in quel dipinto c’è il compendio della sua idea di fare arte: un misto di tradizione (quante madonne aveva visto in quella posa nel suo giovanile peregrinare toscano?) e modernità (contorni riassunti, spazio ribaltato sul primo piano, corpi appiccicati allo sfondo come calamite, linee geometriche e puriste), un felice e raro incontro tra sapienza e incantata intuizione.