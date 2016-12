Milano celebra Crepax, artista a tutto tondo

Fumetti, copertine di dischi, pubblicità, scenografie teatrali, illustrazioni per libri: un’attività poliedrica e originale, ispirata dall’atmosfera della Milano del boom economico, di quelle fabbriche che davano alla luce non solo oggetti simbolo del nuovo, crescente benessere ma anche linee di pensiero e voglia di partecipare alla rinascita culturale del Paese. “Guido Crepax era parte di questa realtà, dove ha voluto ambientare gran parte delle sue storie - commenta l’assessore alla Cultura del capoluogo lombardo, Filippo Del Corno – con questa esposizione Milano rende omaggio a un grande artista”.

La mostra è un mix di linguaggi accostati a formare il racconto di una carriera molto più ricca rispetto a quanto comunemente si pensi, racchiusa in una novantina di tavole originali, in oltre trenta sagome a grandezza naturale oltre che in installazioni e filmati inediti.

Il percorso proposto si articola in dieci sale tematiche, che guidano alla scoperta dei mille volti di Crepax: si parte dal rapporto con Milano e con le sue radici indagato pescando dall’archivio personale dell’autore. Non poteva mancare un area dedicata alle donne scaturite dalla matita di Crepax, la mitica Valentina, Louise Brooks e le meno note Bianca, Anita, Belinda, Giulietta, fino all'ultima nata, la giovanissima Francesca. Poi spazio alle diverse declinazione del genio dell’artista, con i romanzi a fumetti su Dracula, Frankenstein, Il processo di Kafka solo per citarne alcuni, i riferimenti ai grandi nomi dell’arte contenuti nelle sue tavole e ancora cinema, moda, design, fotografia, musica, mondi pronti a fondersi in una produzione tutta da scoprire.