Venezia, il sole illumina la Biennale

Finalmente sotto il sole, con un boom di visitatori che hanno preso d'assalto i vaporetti e si sono sottoposti a lunghe code ai Giardini e all'Arsenale, si è aperta al pubblico la 55ma Biennale Internazionale d'Arte, alla presenza del Ministro per i Beni, le Attività culturali e il Turismo Massimo Bray che, ex direttore editoriale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ha molto apprezzato il tema della mostra di Massimiliano Gioni "Il palazzo enciclopedico" e il Padiglione dell'Angola lo ha molto emozionato. "Nel nostro paese c'è una ricchezza di beni e persone che operano nella cultura che merita riconoscimento, io ci voglio provare."



Sono stati consegnati i Leoni d’oro alla carriera attribuiti dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, su proposta del Curatore della 55. Esposizione Massimiliano Gioni a Maria Lassnig (nata nel 1919 a Kappel am Krappfeld, Austria) e Marisa Merz (nata nel 1926 a Torino, Italia).

La Giuria della 55. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia presieduta da Jessica Morgan (Gran Bretagna) e composta da Sofía Hernández Chong Cuy (Messico), Francesco Manacorda (Italia), Bisi Silva (Nigeria) e Ali Subotnick (Stati Uniti), ha deciso di attribuire nel modo seguente i premi ufficiali:



Leone d’oro per la migliore Partecipazione nazionale all’Angola: Luanda, Encyclopedic City, Edson Chagas, per la capacità dei curatori e dell’artista che insieme riflettono sull’inconciliabilità e complessità della nozione di sito.

Commissario: Ministero della Cultura. Curatori: Beyond Entropy (Paula Nascimento, Stefano Rabolli Pansera), Jorge Gumbe. Sede: Palazzo Cini, Dorsoduro 864



Leone d’oro per il miglior artista della mostra Il Palazzo Enciclopedico a Tino Sehgal (Gran Bretagna, 1976; Padiglione Centrale, Giardini) per l’eccellenza e la portata innovativa del suo lavoro che apre i confini delle discipline artistiche.



Leone d’argento per un promettente giovane artista della mostra Il Palazzo Enciclopedico a Camille Henrot (Francia, 1978; Corderie, Arsenale) per aver contribuito con un nuovo lavoro capace di catturare in maniera dinamica e affascinante il nostro tempo.



La Giuria ha inoltre deciso di assegnare quattro menzioni speciali:



Menzioni speciali per gli artisti della mostra Il Palazzo Enciclopedico :

Sharon Hayes (USA, 1970; Corderie, Arsenale) per la spinta a ripensare l’importanza dell’alterità e la complessità delle negoziazioni tra la sfera personale e quella pubblica.

Roberto Cuoghi (Italia, 1963; Corderie, Arsenale) per l’importante e convincente contributo alla Mostra Internazionale.



Menzioni speciali per le Partecipazioni nazionali :

Cipro e Lituania per l’originalità del formato curatoriale che vede insieme due paesi in una singola esperienza.

Cipro : Lia Haraki, Maria Hassabi, Phanos Kyriacou, Constantinos Taliotis, Natalie Yiaxi, Morten Norbye Halvorsen, Jason Dodge, Gabriel Lester, Dexter Sinister, Commissario: Louli Michaelidou. Commissari Aggiunti: Angela Skordi, Marika Ioannou. Curatore: Raimundas Malašauskas

Lituania : Gintaras Didžiapetris, Elena Narbutaite, Liudvikas Buklys, Kazys Varnelis, Vytaute Žilinskaite, Morten Norbye Halvorsen, Jason Dodge, Gabriel Lester, Dexter Sinister, Commissari: Jonas Žokaitis, Aurime Aleksandraviciute. Curatore: Raimundas Malašauskas.

Sede: Palasport Arsenale, Castello

Giappone per l’acuta riflessione sui temi della collaborazione e del fallimento.

abstract speaking - sharing uncertainty and collective acts, Koki Tanaka, Commissario: The Japan Foundation. Curatore: Mika Kuraya. Sede: Padiglione ai Giardini



La Giuria ha prestato particolare attenzione ai Paesi che sono riusciti a proporre uno sguardo originale sulla pratica artistica allargata della loro regione. La natura collaborativa dei tre padiglioni selezionati è stata per la giuria un’esperienza toccante.



"Che l'arte parli per sé", ha chiuso l'inaugurazione il presidente della Biennale Paolo Baratta, annunciando che "nel 2015 apriremo il 1 maggio in contemporanea con l'Expo".