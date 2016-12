Biennale Venezia, in scena anche il Muve Contemporaneo

foto Ufficio stampa

Grandi mostre, esposizioni, progetti artistici sulla contemporaneità proposti dalla Fondazione MUSEI CIVICI DI VENEZIA, in occasione della Biennale Internazionale d'Arte.



“MUVE CONTEMPORANEO” è targata la ricca offerta espositiva legata ai linguaggi dell’arte contemporanea che la Fondazione Musei Civici di Venezia ha programmato per i suoi musei nella stagione della Biennale Internazionale d’Arte 2013. Un calendario denso, per qualità e quantità delle proposte, che conduce nel cuore della città e delle isole lagunari a incontrare alcuni dei principali protagonisti o movimenti dell’arte del secondo Novecento: dal Museo Correr alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’Pesaro, da Ca’Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano al Museo di Storia Naturale fino al Museo del Vetro di Murano e al Museo del Merletto nella fascinosa isola di Burano, alla Casa di Carlo Goldoni. Grandi eventi o suggestioni espositive, “pillole di contemporaneo” aperte alle contaminazioni dei linguaggi, al dialogo tra le arti, ai confronti tra passato e presente; capace di proporre chiavi di lettura inedite ponendosi come obiettivi la ricerca scientifica, la fruizione, la valorizzazione e la produzione culturale.