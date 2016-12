Milano vola con i Futuristi

Dal 24 aprile sino al 26 maggio 2013, Artcurial Italia presenta “ Chi vola vale ”, mostra dedicata all’affascinante mondo dell’aeronautica e all’epopea del volo, attraverso un excursus di pezzi provenienti dalla Collezione di Lucio Zanon di Valgiurata . La mostra, aperta liberamente al pubblico, presenta una selezione di preziosi modelli accostati a quadri, bozzetti, tavole, foto d’epoca, fumetti e cartoline in grado di ricostruire il gusto e le atmosfere di un periodo storico di grande intensità. Un’epoca che vide l’immagine dei primi aeromobili e delle loro leggendarie imprese indissolubilmente legate all’iconografia della prima avanguardia artistica in Italia, il Futurismo . L’aereo consentiva infatti di esprimere in modo immediato temi cari alla poetica futurista quali la velocità e il dinamismo. L’aereo inoltre diventò il simbolo del mito del progresso moderno, della nuova civiltà che sarebbe nata sulla base delle scoperte scientifiche e tecnologiche. E gli assi del volo venivano celebrati come i nuovi eroi di questa nascente età moderna. La collezione raccolta da Lucio Zanon di Valgiurata in anni di meticolosa ricerca, origina dalla grande passione del collezionista nei confronti dell’universo legato alla Regia Aeronautica italiana, istituita nel 1923 con Regio Decreto del Regno d’Italia ma in realtà già attiva sin dal 1884, e per un periodo storico in cui l’aviazione era sinonimo di avventura, coraggio e ingegno e fonte di ispirazione per artisti e movimenti artistici. La collezione vanta innumerevoli modelli di aerei da combattimento della prima metà del secolo scorso e dell’aviazione civile: dal “pioniere” Caproni AP1 al Fiat RS.14, il più bello e manovriero degli idrovolanti sino all’ “eterno prototipo” l’IMAM RO.57; il tutto arricchito da una ricca documentazione d’epoca: manifesti, giornali, manuali d’aviazione, schede tecniche e racconti sulla vita dei piloti che hanno scritto la storia dell’aviazione italiana. L’esposizione si colloca nel segno della prosecuzione delle attività a disposizione del grande pubblico che Artcurial dedica alla città di Milano, dove da novembre dello scorso anno - nella prestigiosa sede di Palazzo Crespi - sono aperti gli uffici italiani della casa d’aste parigina. “ Consideriamo parte integrante del nostro lavoro - ha detto Gioia Sardagna Ferrari, direttrice di Artcurial in Italia - promuovere iniziative culturali pure, come mostre, incontri, dibattiti e partenariati culturali in alternanza alle attività a supporto della rete dei clienti, con anteprime delle aste di Parigi e Montecarlo e giornate tematiche di expertise gratuite che raccolgono un sempre crescente successo. ”

foto Gianni Marussi

Lucio Zanon di Valgiurata: Laureatosi in giurisprudenza all’Università di Torino nel 1979 ha successivamente conseguito il titolo di Master of Laws presso la London School of Economics a Londra. Rientrato in Italia, ha esercitato la professione legale dal 1981 al 1985 pubblicando numerosi scritti sul tema del Diritto della Concorrenza della CEE. Dal 1985 è esponente del vertice aziendale del gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM e ha contribuito attivamente, in questi venticinque anni, al successo economico ed alla crescita costante dell’istituto. Nel 1989 è stato tra i soci fondatori del Gruppo Fenera, holding di partecipazioni con attività diversificate nei settori industriale, immobiliare e bancario-finanziario, di cui è attualmente Presidente e Amministratore Delegato. Nel 2009 è stato insignito dell’onorificenza dell’Ordine al “Merito del Lavoro” della Repubblica Italiana, acquisendo pertanto il titolo di Cavaliere del Lavoro.

Artcurial Briest Poulain F. Tajan: prima casa d’aste francese e tra le prime dieci nel mondo, dopo l’apertura di un ufficio in Italia lo scorso aprile - preceduto sempre nel 2012 dalle aperture di nuove sedi a Bruxelles e a Pechino – ha sviluppato la propria presenza nel nostro Paese e a novembre dello scorso anno ha inaugurato la sua sede nei prestigiosi spazi di Palazzo Crespi, in Corso Venezia 22 a Milano. Artcurial manifesta un interesse programmatico e strategico nei confronti della realtà italiana, dopo aver promosso importanti appuntamenti nell’ambito delle arti del nostro tempo. In particolare a Venezia, dove in occasione della Biennale d’Arte Contemporanea per ogni edizione presenta – sempre sotto la guida e la collaborazione di Gioia Sardagna Ferrari – il lavoro di un artista, come nel caso di Cyprien Gallard, vincitore nel 2010 del Premio Marcel Duchamp. La presenza continuativa e permanente in Italia di Artcurial consentirà anche di stabilire più stretti legami con i numerosi clienti italiani che ogni estate si danno appuntamento a Montecarlo, in occasione delle aste di gioielli e orologi e, dallo scorso luglio, anche di opere d’arte moderna e contemporanea.

“Chi vola vale” sino a domenica 26 maggio 2013



Palazzo Crespi

Corso Venezia 22

20121 Milano

tel. 0286337813