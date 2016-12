Il Milan Image Art Fair fa il pieno: 7000 visitatori al Superstudio Più di Via Tortona a Milano

foto Gianni Marussi Correlati MIA - Milan Image Art Fair 2013

Al Superstudio Più di via Tortona 27 a Milano, oltre 7.000 visitatori all'inaugurazione serale della terza edizione di MIA - Milan Image Art Fair, la prima e più importante fiera di fotografia in Italia, ideata e diretta da Fabio Castelli.

230 tra gallerie, fotografi indipendenti ed editoria specializzata, giunte non solo dall’Italia, ma anche dall’Europa, dagli USA, dal Brasile e dall’Asia. Oltre 150 i giornalisti italiani accreditati e i corrispondenti di numerose e importanti testate europee.

MIA Fair fedele alla sua impostazione iniziale ossia uno stand per artista e un catalogo per artista. Numerose le novità, come l’Angolo del Collezionista, una sezione dove espositori specializzati in conservazione, valorizzazione, illuminazione e protezione delle opere, esperti nel restauro, professionisti della cornice e una compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di una raccolta d’arte, rispondono alle domande, offrono consulenze e preziosi consigli su come gestire la propria collezione.

C'è poi la sezione di opere firmate a quattro mani artista/stampatore, la lettura portfolio Codice MIA, il Premio Archivio e con un programma culturale di alto livello, ospitato dallo Spazio BMW i. 10 le conferenze, 18 le presentazioni editoriali, 20 i booksignig. Il settore editoria, curato da 3/3, ospita 46 espositori tra librerie specializzate, grandi editori, editori indipendenti e self-publishers.

Codice MIA: una lettura portfolii rivolta a 45 fotografi “middle career“ con 10 opinion leader del settore, esperti che ricoprono cariche rilevanti e ruoli specifici nel collezionismo fotografico. Una lettura portfolii assolutamente inedita che non coinvolge photoeditor e curatori, festival e riviste, ma esperti del mercato. Parliamo infatti di vendita delle fotografie con chi le acquista o le gestisce in collezioni pubbliche e private. Ognuno di questi esperti dedicherà il suo tempo, la sua esperienza, i suoi occhi all'artista che nell'incontro a lui riservato mostrerà il proprio progetto artistico. Gli esperti coinvolti che faranno le letture: Paolo Agliardi e Massimo Buffetti , collezionisti e fondatori di Contemporary Art Projects, Milano; Michael Benson , direttore Prix Pictet, Londra; Catherine Borissoff e Marianna Sardarova , art advisor e collezionista, Mosca; Anna Rosa e Giovanni Cotroneo , collezionisti, Roma; Lisa K. Erf , direttrice JP Morgan Chase Art Collection, New York; W. M. Hunt , collezionista, New York; Simone Klein , direttrice Sotheby's - Photographs Department Europe, Parigi; Kai Loebach, collezionista , Los Angeles; David Raymond , collezionista, Asheville; Reyn van der Lugt , collezionista, Rotterdam:



L’archivio di Federico Garolla, (Napoli, 1925-Milano, 2012) è il vincitore della prima edizione del Premio “Tempo ritrovato”- Fotografie da non perdere, ideato da IO Donna, in collaborazione con MIA Fair, Eberhard & Co., il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo e il patrocinio di Regione Lombardia.



Assegnato il premio BNL Gruppo BNP Paribas a un’opera a quattro mani, “Paesaggio #7” del fotografo Luigi Erba e dello stampatore Roberto Berné, che sarà acquistata dalla Banca.



"Abbiamo lavorato un anno intero per arrivare a questo appuntamento che ha l’ambizione di proporsi come un punto di riferimento per la fotografia in Italia. E non c’è stato giorno che non si siano cercati nuovi stimoli e nuove proposte per arricchire qualitativamente l’offerta della Fiera. Con l’aiuto di tutto il mio staff, spero di essere riuscito a offrire un’edizione di MIA Fair di qualità, all’altezza delle aspettative dei nostri espositori e del pubblico” dice Fabio Castelli. “Il prossimo anno raddoppieremo il nostro appuntamento, diventando internazionali. A maggio MIA Fair tornerà a Milano, mentre dal 23 al 26 ottobre 2014 sarà a Singapore. Dopo aver fatto un lungo giro dai Paesi arabi a Miami e al Sudamerica, abbiamo infatti individuato in Singapore il posto più interessante. È vicino a molti Paesi in grandissimo sviluppo, come Taiwan, Corea, Vietnam, Thailandia, per arrivare all’India, dove c’è grandissimo fermento, e alla Nuova Zelanda e all’Australia, che sono più lontane ma gravitano attorno a quell’area geografica. A Singapore abbiamo trovato una struttura propositiva, e speriamo nell’aiuto da parte dei brand italiani in questo progetto di esportazione dell’arte italiana all’estero”.



Si riconferma quindi un grande successo che mira sempre più in alto. Un successo da esportare ed aprire a nuovi mercati in forte sviluppo. A tal fine il prossimo anno la novità sarà Singapore dal 23 al 26 ottobre 2014.