Mostre ed eventi per gli 80 anni della Triennale

Una su tutte la mostra fotografica Triennale di Milano, 80 anni -1933-2013: il pubblico potrà ripercorrere la storia dello storico palazzo e dell’istituzione che esso accoglie attraverso un percorso di immagini, filmati e manifesti provenienti direttamente dall’Archivio della Triennale. Un’opportunità per rivivere momenti e temi significativi della cultura del progetto, italiana e internazionale.

10 maggio – 26 maggio 2013

E subito riprende il viaggio…, oltre a essere il titolo di una mostra è anche un auspicio. Lo scorso 14 febbraio il Museo MA*GA è stato gravemente danneggiato da un incendio che ha messo a rischio l’integrità delle opere esposte: le attività del museo tuttavia non si arrestano e il patrimonio artistico verrà ospitato presso altre prestigiose sedi, tra cui proprio il Palazzo dell’Arte. Oltre cento opere tra le più significative dagli anni cinquanta del novecento ai giorni nostri illustreranno le principali trasformazioni e sperimentazioni dei linguaggi artistici nella storia dell’arte italiana.

10 maggio – 25 agosto 2013

In collaborazione con il team di Expo 2015, la Triennale presenta inoltre i contenuti dell’Esposizione Universale, uno degli appuntamenti più attesi sui Navigli. Dai paesi partecipanti ai grandi temi trattati, la mostra Pianeta Expo 2015 sarà una sorta di anteprima del mega-evento che per sei mesi colorerà Milano.

11 maggio – 9 giugno

Collateral Landscape è un progetto avviato nel 2010 dall'architetto e fotografo Antonio Ottomanelli, Il lavoro indaga l’evoluzione del paesaggio sotto gli effetti della distruzione provocata dalla guerra o di fattori di crisi, operando una rilettura inedita di geografie lontane e diverse tra loro, dall’Afghanistan agli Stati Uniti.

12 maggio - 23 giugno 2013

Non solo mostre, per i suoi ottant’anni la Triennale propone anche un vivace calendario di eventi collaterali. Per i sportivi segnaliamo la seconda edizione della Run4T, una corsa non competitiva organizzata dalla Triennale sullo sterrato del Parco Sempione: il percorso, di 1 o 9 km, sarà animato da musica e ristori.

Per i più piccoli invece ci saranno laboratori, a cominciare dal grande lavoro creativo di gruppo La Città Infinita: ognuno costruirà la propria abitazione con semplice utilizzo materiale di scarto in una performance partecipata che intende riflettere sul tema dell’abitare una città. E ancora, per gli appassionati dell’universo Disney di ogni età, la Triennale propone una mattinata di jazz sulle note delle più belle canzoni tratte dai più famosi capolavori d’animazione.



E proprio la musica sarà un’altra grande protagonista nei festeggiamenti al Teatro dell’Arte con il Triennale bFlat Jazz Festival, tre serate dedicate ai maestri del genere con performance live e ospiti imperdibili: si parte con una rivisitazione di brani classici di artisti degli anni Trenta, da Glenn Miller a Benny Goodman, mentre sabato sera spazio al sassofonista newyorkese Michael Blake, con l’accompagnamento della celebre Monday Orchestra. E per il gran finale, omaggio ai trombettisti del ventesimo secolo,dal mitico Louis Armstrong all’eclettico Miles Davis; in chiusura, la straordinaria esibizione del pianista italiano Antonio Faraò, accompagnato da Martin Gjakonovski al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria.