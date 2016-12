A Pistoia fino a giugno 200 statue “mini”

In mostra fino a giugno l’arte di piccole dimensioni: “Grandi maestri, piccole sculture” si intitola la collezione ospitata a palazzo Sozzifanti. Circa 200 opere di piccole dimensioni. Un excursus della storia dell’arte nel Novecento. Tutti i movimenti artistici contemporanei: per l’con le inquietudini e la crisi di una società che andava incontro alle guerre mondiali alle catastrofi del XX secolo ecco Barlach e Belling; per il, caratterizzato dalla resa della figura umana a stesure piatte, Derain; per il, Picasso e Gonzales. Una riscoperta ilin scala ridotta di Depero, Severini e Rosso), ilcon Man Ray e ilDalì e De Chirico.

Tutti i nomi fondamentali dell’arte contemporanea hanno scelto le “misure ridotte”: Arp, Fontana, iUncini e Bonalumi, l’di Ferber e Nevelson. Notissimi sono gli oggetti “da salotto” di Baj: dissacranti anche nelle dimensioni ridotte. Per laci sono esempi delle diverse sensibilità: quella inglese, dalla terra nativa del movimento che omaggiava la valenza kitch dell’oggetto (JoeTilson); quella americana che ne riscopriva il valore positivo e utile nella società (Lichtenstein e Wesselman); quella italiana, più ironica e spregiudicata (tra i vari artisti, Alinari e Marotta).

Appaiono comunque come “giganti” anche nella creazione di soprammobili Munari, Kounellis e Pistoletto, rappresentanti dell’Arte povera che lavora alla scoperta del nocciolo delle cose. Una sezione è dedicata al Minimalismo, caratterizzato da sculture fredde e rigorosamente geometriche, in mostra Morris e LeWitt; per il Postconcettuale vari artisti tra cui Melani e Parmiggiani; per la Transavanguardia italiana Paladino e Ceccobelli e per la nuova pittura tedesca, nata dal movimento italiano, Lüpertz.

E ancora: i due settori più ricchi sono quelli della scultura tra le due guerre e della scultura Postbellica e Contemporanea, che si riferiscono in maniera più diretta al concetto di opera plastica, con opere firmate da big come Moore, Consagra e Cascella.

Inoltre domenica 19 maggio alle ore 10.30 visita guidata alla mostra sul tema: La materia della forma. Viaggio nella scultura del Novecento a cura di Annamaria Iacuzzi, di Artemisia Associazione Culturale (max 25 persone).

Grandi maestri, piccole sculture - Da Depero a Beverly Pepper

Pistoia, Palazzo Sozzifanti, 6 aprile - 30 giugno 2013

www.mostrefondazionecrpt.it

Sede: Palazzo Sozzifanti, ingresso Vicolo dei Pedoni, 1